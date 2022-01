Cadastro Único: saiba se tem direito aos benefícios do Governo Federal

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social informa que, no município, o total de famílias inscritas no Cad. Único em novembro de 2021 era de 10.896. Sendo 1.088 famílias com renda per capita de até R$ 100,00, 1731 com renda até R$ 200,00, 3.850 com até meio salário mínimo e, por fim, 4.227 famílias com renda acima de meio salário mínimo

São 2.748 beneficiários do Auxilio Brasil no município, onde recebem 400 reais . O Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres. Entre as condicionalidades para recebimento do auxílio estão o acompanhamento da frequência escolar e o acompanhamento da saúde das pessoas (crianças de até 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos).

Atualmente, o setor atende em média, por dia, 60 pessoas presencialmente e, aproximadamente, 20 pessoas através de linha telefônica.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

De acordo com informações do Governo Federal, podem se inscrever no CadÚnico, as famílias ou pessoas que moram sozinhas, principalmente nos seguintes casos:

– A soma do salário de todas as pessoas da família e dividindo pelo número de membros da família, totaliza até R$ 522,50 por mês;

– A soma dos salários de todas as pessoas da família for de até R$ 3.135,00 (três vezes o salário mínimo);

– Pessoas em situação de rua.

– Mas se você não cumpre tais requisitos, mas precisa de um serviço que exija o número do CadÚnico também pode solicitar o cadastro.

Como me cadastrar?

Para efetivar seu cadastro, é preciso que um membro da família, com idade mínima de 16 anos – preferência mulher, procure a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social e apresente as informações de todos os membros da família.

– CPF;

– Certidão de nascimento;

– Certidão de casamento;

– Carteira de identidade;

– Carteira de trabalho;

– Título de Eleitor.

Dentre outros documentos que podem facilitar o cadastro estão: comprovante de endereço, comprovante de matrícula escolar caso haja criança e jovem com idade de até 17 anos.