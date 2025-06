Cade aprova a compra da loja do Nacional em Alegrete pelo Nicolini

As unidades estão sendo compradas pelo Grupo Nicolini, que é sediado em Bagé e conta com 16 filiais em 8 diferentes municípios.

A negociação entre Nicolini e Carrefour foi anunciada em dezembro de 2024 e faz parte de uma estratégia da empresa francesa em se desfazer de todas as lojas da bandeira Nacional no Rio Grande do Sul. Além de Alegrete, as lojas incluídas no acordo estão localizadas em Bagé, Pelotas, Dom Pedrito, Alegrete, Rosário do Sul, Camaquã, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e São Borja.

O valor da venda não foi divulgado e os conselheiros do Tribunal do Cade, que têm 15 dias para questionamentos, sendo a aprovação formalizada após este período. De acordo com informações divulgadas, o Nicolini deverá manter o atual quadro de colaboradores do Nacional, podendo ampliar as contratações.

A venda faz parte de um processo iniciado pelo Carrefour em que todas as unidades do Nacional serão negociadas. No Rio Grande do Sul, são 39 lojas da marca que serão desativadas. A meta é arrecadar cerca de R$ 400 milhões com a venda das unidades. Ao todo, os supermercados Nacional no estado empregam aproximadamente 2.365 colaboradores.

A história do Nicolini começa em 1979, em Bagé, quando o casal formado por Elzira e Osmar Nicolini, naturais de Garibaldi, iniciou o empreendimento. Atualmente, a empresa está entre as 100 maiores do ranking brasileiro e entre as 10 maiores do estado no ranking da AGAS. Em maio de 2021, foi inaugurada em Bagé a primeira unidade da bandeira Atacadaço, um novo conceito de supermercado, que tem por base o autosserviço e estrutura enxuta, atuando no formato de atacado e varejo. Em 2023, foi concretizada a fusão da empresa com duas outras redes de varejo, o Aviário Nicolini e o Super Engenho. O Aviário, com 2 filiais na cidade de Santana do Livramento e 53 anos de história e atuação; o Super Engenho com 18 anos de fundação e unidades nas cidades de Rosário do Sul, Caçapava do Sul, Quaraí e São Gabriel. A aliança dessas 3 empresas foi possível em função das características comuns entre elas, especialmente os princípios e valores estabelecidos por seus fundadores: Elzira e Osmar Nicolini, Ivo e Lúcia Manfroi pelo Super Nicolini e Atacadaço; Maria e Danilo Frighetto pelo Super Engenho e Hilário e Vera Nicolini, Luiz e Ignes Nicolini pelo Aviário Nicolini.

Com a união das 3 empresas surgiu a Osmar Nicolini Comércio e Distribuição S.A., com 16 filiais em 8 diferentes municípios e em quatro regiões do estado, Campanha, Sul, Oeste e Central. A Osmar Nicolini S/A possui ainda em sua estrutura dois centros de distribuição de não perecíveis, um centro de distribuição de perecíveis, uma área de produção e beneficiamento de produtos de padaria e confeitaria, uma área rural para a produção de hortifrutigranjeiros, uma central administrativa e uma central de manutenção. Para fazer toda esta estrutura funcionar, a empresa tem hoje uma equipe de funcionários com mais de 1.800 integrantes.