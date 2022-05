“Cadê minha filha?”, diz mãe de alegretense, de 14 anos, que saiu de casa para ver o cavalo e desapareceu

Share on Email

Na manhã desta terça-feira(24), o PAT recebeu o pedido de ajuda de uma mãe que está desesperada à procura da filha de 14 anos.

Conforme informações de Tânia Barcelos, a adolescente Graziella Barcelos, conhecida como Grazy, saiu de casa, no último domingo, por volta das 17h, para ver o cavalo em um campo nas imediações da casa e desapareceu.

A jovem saiu apenas com a roupa do corpo e o celular. “Eu já fui no Conselho Tutelar e fiz ocorrência na Delegacia de Polícia. Neste período, fui em locais e lugares que ela poderia estar e nada. Apenas quero saber onde está minha filha”- diz .

Tânia citou que já tentou, várias vezes, ligar para a filha, porém, o telefone apenas chama, assim como, as mensagens são visualizadas, entretanto, sem respostas.

Ela pontua que qualquer informação é importante. O contato de Tânia é 55 99733 – 9668 ou Brigada Militar através do 190.