Cães ferozes atacam violentamente produtor; os ferimentos foram graves e ele está hospitalizado

A vítima permanece hospitalizada diante da gravidade dos ferimentos. No domingo à tarde(15), o PAT teve conhecimento do ocorrido e entrou em contato. Ele prefere não se identificar e acrescentou que está muito ferido, sendo que nos dois braços teve rompimento de tendões.

Conforme B.O. realizado na Delegacia de Polícia, a vítima estava na propriedade rural, que é de sua responsabilidade, quando os cães sendo um Pitbull e uma cadela Dogo Argentino, o atacaram. As proprietárias dos animais não estavam no local, no momento do ataque, apenas uma idosa.

O produtor foi socorrido pela esposa que conseguiu auxiliá-lo a se livrar dos animais, porém, ficou com ferimentos graves nos dois braços, costas, nádegas e por outras partes do corpo. “Eu consegui dirigir por cerca de 20km, depois não consegui mais e um vizinho me auxiliou, foram mais de duas horas em atendimento para que eu pudesse ter todos os ferimentos avaliados, entre pontos e limpeza”- disse.

A informação é que os animais não poderiam estar na propriedade devido a uma ação judicial. A razão é que os cães já tinham causado um enorme prejuízo para produtores daquela região devido a morte de ovinos, somente em uma propriedade foram mais de 30 mil reais de prejuízo.

Essa ação está na Justiça há mais de um ano e a decisão de que os animais ferozes não poderiam estar no Pai Passo( naquela localidade), teria saído em 2022, segundo apurou o PAT.

No final de 2021, a Delegada Fernanda Mendonça, responsável pela 1ªDP e DPPA, indiciou as proprietárias dos cães que matavam e mutilavam ovelhas.

