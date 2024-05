Cães matam e ferem mais de 30 ovelhas no Passo Novo

Share on Email

No início do mês, um produtor rural residente no Passo Novo enfrentou uma grave situação em sua propriedade. Relatos indicam que cerca de 13 ovelhas foram mortas e outras quatro ou cinco precisaram ser sacrificadas, pois estavam à beira da morte devido a um ataque de cães. Mais de 30 ovelhas ficaram feridas, algumas delas gravemente.

O proprietário dos animais falou com o PAT e citou que trabalha em Alegrete; porém, ao chegar no interior, deparou-se com a cena de animais mortos e feridos, reconhecendo até mesmo os cães responsáveis pelo ataque.

O produtor registrou um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, informando que o proprietário dos cães foi informado da situação. Além das 13 ovelhas mortas e das sacrificadas, o produtor enfrenta o desafio de cuidar de cerca de 30 animais feridos, que necessitam de cuidados e medicamentos.