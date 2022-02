Cães matam e mutilam ovelhas no interior

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mais uma vítima sofre grandes prejuízos na localidade do mariano pinto devido ao ataque de cachorros.

Desta vez a vítima foi o produtor Marcelo Nardom de Almeida. Ele teve um prejuízo de aproximado de R$ 9.000,00 (nove mil reais), ao ter o rebanho de ovelhas atacado por cães.

O fato ocorreu na madrugada de sexta-feira(4). Foram oito ovelhas mortas e 13 gravemente feridas, talvez alguma(s) não sobreviva(m).

A vítima afirmou que os cachorros que atacam as ovelhas matam por instinto de caça, ou seja, “matam por matar”, despedaçam os animais ao ponto de não servirem nem de alimento para outros.

A Polícia Civil informou a vítima que já tem os nomes dos proprietários dos cachorros que estão dizimando com o rebanho de ovelhas na localidade e, estão trabalhando no procedimento policial e este será mais um para a conta.

Os cachorros já atacaram no mínimo rebanhos de mais duas vítimas e todos devem ser ressarcidos, pois os procedimentos policiais estão em andamento, conforme informações da Polícia Civil.