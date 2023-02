Cãezinhos abandonados na BR 290 ganham lar improvável

Cachorro abandonado à mercê da sorte

A triste realidade dos animais de rua tem assustado cada vez mais. Em Alegrete, a situação não é diferente, os órgãos responsáveis e Organizações não Governamentais (ONG’s) não conseguem suprir a alta demanda de abandonos.

Mesmo assim, existem pessoas e instituições caridosas que se preocupam e, a sua maneira, auxiliam esses animais. É o caso de um posto de gasolina localizado na BR 290, no km 575, os donos e funcionários do local, aflitos com o número de cachorros desamparados, decidiram montar casinhas de papelão e disponibilizar alimento e água.

Doulas, elas podem oferecer uma experiência única para mulheres grávidas

Um dos cachorrinhos acolhidos pelo posto e que está esperando adoção responsável

Com o tempo, a proprietária do estabelecimento comprou nichos de plástico que não molham com as chuvas. Além disso, ela ajuda com gastos médicos e castração.

Cristian Ricardi, um dos funcionários que cuida dos cachorrinhos, alerta que há muita rotatividade, mas que quatro são permanentes. Ele salienta que o objetivo é a adoção. Enquanto esperam por um lar, os cãezinhos alegram a todos que trabalham no posto e encantam os clientes.

Mulher assassinada nos Canudos pode ter sido estuprada antes de receber facadas pelo corpo