Caged: Alegrete mantém postos de trabalho em outubro

Em Alegrete, o mês de outubro foi positivo. Segundo dados do Caged, foram mantidos 25 postos de trabalho. No 10º mês do ano, foram 211 admissões e 186 demissões. Já o acumulado do ano é ainda negativo. Até o momento, são 2.157 admissões e 2.395 desligamentos, totalizando -238 postos de trabalhos extintos.

Num comparativo até outubro, o município registrou sua terceira melhor marca. O melhor mês foi março, com 107 postos mantidos, seguido de fevereiro com 41. Já o pior momento foi em abril com saldo negativo de 191 e maio com 106 postos de trabalho extintos.

Já o Brasil criou 394.989 vagas com carteira assinada em outubro, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados na quinta-feira (26) pelo Ministério da Economia. Este é o quarto mês consecutivo que o país tem mais contratações do que demissões.

O saldo é resultado de 1.548.628 admissões e de 1.153.639 desligamentos. No mesmo mês de 2019, foram criadas 70.852 vagas formais. De janeiro a outubro deste ano, o Brasil registrou 12.231.462 admissões e 12.402.601 demissões, resultando no fechamento de 171.139 vagas formais.

De um modo geral, em outubro, houve mais contratações do que demissões em quatro dos cinco grupamentos analisados pelo Caged. O maior saldo ficou no setor de serviços (+156.766 postos), principalmente nas atividades de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+103.443 postos).

Em seguida, aparece o comércio; com destaque para reparação de veículos automotores e motocicletas (+115.647 postos), seguido de indústria geral (+86.426 postos), e construção (+36.296 postos).

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura foi o único Grupamento com saldo negativo em outubro (-120 postos).

