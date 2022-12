Caiaqueiros de Alegrete participam de evento no Rio Toropi na cidade de Mata

A Prefeitura de Mata, em conjunto com o Grupo de Caiaqueiros do município, promoveram a 1ª Caiacada de Mata. O evento contou com a participação de 66 caiaqueiros dos municípios de: Mata, Jaguari, São Vicente do Sul, Cacequi, Santiago, São Pedro do Sul, Santa Maria, Rosário do Sul, Alegrete, Porto Alegre, Hulha Negra, Bagé, São Luiz Gonzaga e Bossoroca.

Alegrete teve a maior delegação com 12 caiaqueiros que se desafiaram no percurso realizado no sábado, totalizando 20,3km no Rio Toropi, trecho de Vila Clara até o Balneário Municipal de Mata.

Durante a noite foi realizada uma confraternização com os participantes e show com artistas locais, além da entrega de medalhas de participação.

No domingo (4), para encerrar a programação, foi servido café da manhã para os participantes. Esse foi o primeiro evento realizado pelo grupo da Mata, o qual os alegretenses destacaram a excelência na organização, aliada a boa recepção.

Fotos: Ricardo Pedroso Paim