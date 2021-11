Câimbras: o que são e o que fazer

Share on Email

As câimbras são espasmos involuntários dos músculos e, geralmente surgem após o exercício físico ou durante ele, após refeições e durante o sono. O alvo preferido das câimbras é a panturrilha, mas podem acontecer no abdômen, coxa, pés, mãos e pescoço.

CAUSAS DAS CÂIMBRAS

Durante algum esforço físico, uma substância produzida a partir da queima da glicose, chamada ácido lático, se acumula e faz com que o músculo entre em fadiga, causando os espasmos, ou seja, as horrorosas câimbras.

Quando as atividades/exercícios físicos duram por muito tempo, o suor acaba eliminando muito sódio e potássio, deixando um desequilíbrio de sais minerais no corpo. Esses dois nutrientes são essenciais para coordenar o trabalho das fibras musculares, sem elas o músculo fica se contraindo sem descansar, e é aí que acontecem as câimbras.

Outros fatores podem contribuir para o surgimento dessas dores, como:

– Dieta pobre em vitaminas e sais minerais;

– Sedentarismo;

– Diabetes;

– Problemas neurológicos;

– Lesões vasculares;

– Anemia;

– Tireoide;

– Alterações hormonais;

– Gestação;

– Insuficiência renal,

– Síndrome das pernas inquietas.

SINTOMAS

– Dor intensa no músculo,

– Sensação de “fisgada”.

COMO PREVENIR?

– Beba muita água, os músculos precisam estar hidratados para contrair e relaxar facilmente.

– Aposte em exercícios de alongamento, às vezes o músculo se encolhe devido á posição que ficou por um longo tempo.

– Alimentação balanceada, muita fruta e verdura para repor os nutrientes que são perdidos quando suamos.

Obs.: Mesmo com a fama da banana, ela sozinha não é capaz de evitar câimbras, ela precisa estar alinhada a uma dieta completamente equilibrada, hidratação e alongamento.

O QUE FAZER NA HORA DA DOR?

– Massagem de leve no local com as contrações, sempre em movimentos circulares lentos e suaves, muita força e rapidez pode piorar a dor.

– Compressas com água morna, para relaxar a musculatura, vale lembrar que não pode deixar a compressa esfriar no local, pois o frio ajuda a contrair ainda mais o musculo.

– Alongamento de leve, não deve ser feito de forma rápida, pois pode piorar e até mesmo danificar o músculo.

BEBIDAS CASEIRAS QUE AJUDAM A COMBATER CÂIMBRAS

– SUCO DE MORANGO COM CASTANHAS

Ingredientes:

1 xícara de chá de morangos

150 ml de água de coco

1 colher de sopa de castanha de caju

Modo de preparo: Bater todos os ingredientes no liquidificar e beber gelado.

– SUCO DE BETERRABA E MAÇÃ

Ingredientes:

1 colher de sopa rasa de gengibre

1 maçã

1 beterraba

100 ml de água

Modo de preparo: Bater todos os ingredientes no liquidificar e beber sem adoçar.

– ÁGUA COM MEL E VINAGRE DE MAÇÃ

Ingredientes:

1 colher de sopa de mel de abelha

1 colher de sopa de vinagre de maçã

200 ml de água quente

Modo de preparo: Diluir o mel e o vinagre na quente e beber ao acordar ou antes de dormir.