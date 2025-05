Caixa Econômica Federal muda para novo endereço em Alegrete

Share on Email

Desde que iniciou suas atividades no município, esta é a quinta mudança da instituição na cidade. A transferência de mobiliário e equipamentos começou na última sexta-feira (16), e já no sábado e domingo os serviços deixaram de funcionar na antiga agência localizada na rua Vasco Alves.

Um bancário aposentado de outra agência, apreciador da história local, relembrou os endereços por onde a Caixa já passou em Alegrete. A primeira sede foi na Rua dos Andradas, onde atualmente funciona uma papelaria. Depois, esteve na Galeria Galego Astral, na rua General Sampaio. Em seguida, funcionou no calçadão, onde hoje há uma loja de variedades, e por último, estava na rua Vasco Alves. Os serviços da Caixa sempre estiveram situados em imóveis no centro da cidade. Agora, a instituição se desloca um pouco do eixo central e passa a operar na Cidade Alta, em um novo prédio.

A mudança foi motivada pela busca de melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimento para os clientes. A inauguração oficial do novo espaço está marcada para esta terça-feira (20), às 9h.