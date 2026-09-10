Caixa está em greve em Alegrete; Banco do Brasil decide hoje se adere à paralisação

Em Alegrete, porém, a situação é diferente entre as duas instituições: somente a Caixa Econômica Federal está em greve nesta quinta-feira (10), enquanto os funcionários do Banco do Brasil ainda trabalham normalmente.

Uma assembleia dos trabalhadores do Banco do Brasil está marcada para as 18h desta quinta-feira, em Alegrete, para deliberar sobre a adesão ou não à greve.

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A informação foi destacada pela presidente do Sindicato dos/as Trabalhadores em Instituições Financeiras de Alegrete, Cláudia Cassaroto, que acompanha as mobilizações da categoria no município.

A greve ocorre em meio às negociações da campanha salarial dos bancários. Na Caixa, a paralisação ocorre em âmbito nacional, após os empregados rejeitarem a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). No Banco do Brasil, a paralisação ocorre de forma parcial, nas bases sindicais que rejeitaram a proposta apresentada pelo banco.

Caixa rejeitou proposta

Na Caixa Econômica Federal, a proposta específica apresentada pelo banco foi rejeitada por mais de 90% das bases sindicais, segundo a Contraf-CUT. Com isso, os empregados aprovaram a greve por tempo indeterminado.

Entre os principais pontos de discordância está o Saúde Caixa, além de outras reivindicações apresentadas durante as negociações.

A Caixa informou que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas dos empregados e que uma nova rodada de negociação foi marcada para esta quinta-feira (10).

Enquanto durar a paralisação, o banco orienta os clientes a utilizarem os canais digitais e remotos, como o aplicativo CAIXA, Internet Banking, WhatsApp CAIXA e CAIXA Tem. Também permanecem disponíveis os caixas eletrônicos, a rede Banco24Horas, as casas lotéricas e os Correspondentes CAIXA Aqui.

Banco do Brasil terá decisão em Alegrete

No Banco do Brasil, a situação ainda não está definida em Alegrete.

Embora diversas bases sindicais tenham rejeitado a proposta apresentada pelo banco e iniciado paralisações, os funcionários do Banco do Brasil em Alegrete ainda não aderiram à greve.

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A categoria terá uma assembleia às 18h desta quinta-feira, quando será deliberada a possibilidade de paralisação dos trabalhadores da instituição no município.

A decisão poderá alterar a situação do atendimento na agência do Banco do Brasil a partir dos próximos dias.

A presidente do Sindicato dos/as Trabalhadores em Instituições Financeiras de Alegrete, Cláudia Cassaroto, destacou a diferença entre as situações das duas instituições no município e acompanha a decisão dos funcionários do Banco do Brasil.

Nova Convenção Coletiva

Em relação à categoria bancária em geral, a nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) foi assinada na quarta-feira (9) pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e representantes dos trabalhadores.

O acordo prevê reposição integral da inflação medida pelo INPC, acrescida de aumento real de 0,6% nos próximos dois anos.

O reajuste também será aplicado a benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e auxílios.

A convenção reúne 171 bancos e aproximadamente 414 mil bancários em cerca de 3,6 mil municípios brasileiros. Segundo a Fenaban, o acordo foi assinado por 245 entidades sindicais.

O que foi acordado

A Convenção Coletiva assinada nesta semana estabelece reposição integral da inflação e ganho real de 0,6% para os trabalhadores.

Além das questões salariais, o documento inclui medidas relacionadas à saúde mental, combate ao assédio, direito à desconexão fora do horário de trabalho e maior transparência nas regras de monitoramento digital dos funcionários.

Também está prevista a criação de um programa de qualificação e recolocação profissional e mudanças na indenização paga a trabalhadores de bancos privados demitidos em razão do fechamento de agências.

Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, foram realizadas 13 rodadas de negociação ao longo de mais de dois meses.

Atendimento em Alegrete

Com a paralisação da Caixa, os clientes da instituição em Alegrete devem priorizar os canais digitais e eletrônicos para as operações que possam ser realizadas remotamente.

Permanecem disponíveis os caixas eletrônicos, a rede Banco24Horas, as casas lotéricas e os Correspondentes CAIXA Aqui, além dos canais digitais da instituição.

No Banco do Brasil, o atendimento segue normalmente nesta quinta-feira em Alegrete, mas a situação poderá mudar após a assembleia marcada para as 18h.

A greve da Caixa ocorre por tempo indeterminado. No Banco do Brasil, a definição sobre a adesão dos trabalhadores de Alegrete será tomada pela categoria na assembleia desta quinta-feira.