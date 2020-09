Caixa Federal não abre neste sábado em Alegrete

Compartilhe









Desde que iniciou a pandemia, em março, muitas pessoas fazem filas para serem atendidas, durante a semana, na Caixa Econômica Federal. E em alguns sábados, o atendimento também ocorreu aqui na cidade.

A informação é que neste sábado não haverá atendimento na agência da Caixa em Alegrete.

A agência tem recebido muitas pessoas por conta do pagamento emergencial e parcelas do FGTS que estão sendo disponibilizados, agora na pandemia.

O governo federal prorrogou o auxilio emergencial através de uma medida provisória, por mais quatro meses com valor reduzido, sendo de R$ 300. No entanto, nem todos os brasileiros receberão o pagamento extra, já que a MP estabelece novos requisitos para a obtenção do benefício.

Na última quarta-feira (16), duas normas que regulamentam alguns procedimentos do auxílio emergencial foram publicadas no Diário Oficial da União.

De acordo com as normas, os dados de todos os 67,2 milhões de brasileiros aprovados anteriormente serão analisados novamente pela Dataprev. Porém, os critérios considerados serão os da MP 1.000.

A seleção é automática para os beneficiários do Bolsa e também para os inscritos no Cadastro Único até 2 de abril. Os brasileiros que se inscreveram pelo aplicativo ou site do auxílio emergencial passarão por um novo cruzamento de dados da Dataprev.

Vera Soares Pedroso

Com informações site Notícias Concursos