Calçadas da praça Getúlio Vargas, em Alegrete, são alvos de duras críticas

E um passeio público que requer urgente manutenção é o da Praça Getúlio Vargas no centro de Alegrete.

Caminhar pelas alamedas da principal praça da cidade pode se tornar um perigo de sofrer uma queda, tais as irregularidades das calçadas. Esse problema se torna mais evidente quando tem o Brique da Praça em que todos os espaços do local são ocupados por expositores e o público precisa circular.

A calçada que dá acesso ao Monumento do Expedicionário é uma das mais afetadas. Além de lajotas quebradas existe o afundamento do piso em alguns trechos. Outra que requer urgente manutenção e a que parte na esquina do prédio da Prefeitura. Mesmo tendo recebido lajotas novas, algumas estão quebradas e existe falhas neste trecho.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento, trabalha em um projeto para revitalizar toda a praça Getúlio. A informação é que esta semana o projeto que teve ajustes vai passar pela análise da Secretaria de finanças para ver se aprova os valores.