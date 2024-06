Calçadas da Praça Getúlio Vargas requerem urgente manutenção

A responsabilidade de manter as calçadas em frente às casas ou lojas em boas condições é dos donos dos imóveis. Porém, as calçadas de praças, parques e outros locais públicos quem tem que mantê-los é a Prefeitura. As irregularidades em qualquer calçada são um perigo, principalmente a idosos que já tem problema de mobilidade

Uma calçada que requer manutenção, porque as lajotas estão quebradas ou inexistentes é da Praça Getúlio Vargas. No principal ponto da cidade, a praça Getúlio Vargas, parte do passeio público está assim. As irregularidades são um perigo para as pessoas tropeçar ou até cair.

O secretário de infraestrutura, Antônio Carlos Gomes, informa que já existe um projeto para manutenção das calçadas da Praça Getúlio Vargas.