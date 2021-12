Calendário prevê seis feriadões em 2022

Share on Email

O ano de 2022 contará com seis feriados que podem ser emendados com finais de semana. Neste cálculo não estão as folgas municipais, mas constam Carnaval e Corpus Christi, considerados pontos facultativos.

As datas comemorativas que caem em quinta, sexta, segunda ou terça-feira serão, portanto, quase metade das folgas prolongadas de 2021. Este ano foram 10.

Cidade vazia nos feriadões em 2021

Em 2022, entre os seis feriadões possíveis estão feriados nacionais, como a Sexta-Feira Santa (15 de abril) e a Proclamação da República (15 de Novembro), e regionais, como o 20 de Setembro.

Já o primeiro feriado do ano após o Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro), que será em um sábado, é o de Nossa Senhora dos Navegantes (2 de fevereiro), uma quarta-feira, que também não permitirá feriadão.

Dia do Trabalho (1º de maio) e o Natal (25 de dezembro) cairão em um domingo e, da mesma forma, não serão de folga prolongada.

Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora dos Navegantes e Dia de Finados (2 de novembro) também vão cair em uma quarta-feira.

Há ainda os pontos facultativos, como é o caso do Carnaval, que em 2022 será celebrado no dia 1º de março, e de Corpus Christi, que será no dia 16 de junho, caindo, respectivamente na terça e quinta-feira.

Confira o calendário

1º/1 – Sábado, Dia da Confraternização Universal

2/2 – Quarta-feira, Nossa Senhora dos Navegantes

1º/3 – Terça-feira, Carnaval (facultativo)

15/4 – Sexta-feira, Paixão de Cristo

21/4 – Quinta-feira, Tiradentes

1º/5 – Domingo, Dia do Trabalho

16/6 – Quinta-feira, Corpus Christi (facultativo)

7/9 – Quarta-feira, Independência do Brasil

20/9 – Terça-feira, Revolução Farroupilha

12/10 – Quarta-feira, Nossa Senhora Aparecida

2/11 – Quarta-feira, Dia de Finados

15/11 – Terça-feira, Proclamação da República

25/12 – Domingo, Natal