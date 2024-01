Calor aumenta potencial de mosquito da dengue em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O calor do verão liga o alerta dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito que transmite dengue. Toda as pessoas da comunidade devem evitar água parada em qualquer local, porque é assim que os mosquitos se proliferam. Os cuidados são basicamente das pessoas que devem cuidar a limpeza de seus pátios e arredores.

Este ano com a contratação de mais agentes, pela Secretaria da Saúde, que fazem as vistorias e coletam amostras, em Alegrete o trabalho melhorou, significativamente, conforme observação da Delegada Adjunta de Saúde Andreia Carneiro. Os casos confirmados de dengue registrados na 10ª passaram de 222 neste ano.

Hoje o setor de Controle de Vetores conta com 9 agentes efetivos e 10 contratados ( sendo que dois estão sendo remanejados de setor). Em 2024 vence o contrato dos que estão atualmente, atuando nesta modalidade e será aberto um novo processo para a contratação de 15 agentes temporários. E o setor ainda vaipassar a monitorar morcegos e leschimaniose e, para isso vão instalar 100 armadilhas ovitrampas.