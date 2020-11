Calor chegando e o alerta para evitar água parada e o mosquito da dengue

O calor ta chegando, aos poucos, em Alegrete, e com ele se voltam as preocupações com os cuidados para evitar novos focos do mosquito aedes aegypti -transmissor da dengue, zika e chigungunha.

A coordenadora em Vigilância em Saúde Ambiental -da Secretaria da Saúde, Luciana Rossi, diz que o trabalho de campo em Vigilância continua, embora os agentes não entrem nos pátios por medidas de segurança em razão de pessoas idosas ou de risco.

O setor conta com apenas 6 agentes para toda a cidade e, agora, só quatro estão em atividades e, por isso, se faz extremamente necessário que a comunidade colabore e evite água parada em qualquer recipiente e mantenha pátios limpos.

O número de focos registrados até o momento é de 326 e sempre que os agentes encontram larvas as mesmas são levadas para analise no Laboratório que funciona dentro da Secretaria de Saúde.

As reclamações ou denúncias podem ser envidas para Ouvidoria pelo número 080064441621.

Foto arquivo PAT