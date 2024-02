Calor excessivo prejudica produção e tempo de vida de frutas e verduras

É importante com todo este calor as pessoas ingerir frutas e verduras, porém é preciso verificar a qualidade dos produtos.

A onda de calor extremo, no Brasil, em especial no RS já está afetando a produção agrícola, com impactos na qualidade de muitas frutas e verduras Produtos como alface, couve e outras hortaliças sofrem nesta época. Mesmo com as estufas e água, os produtos sentem as altas temperaturas, observou Pedro Moraes, produtor familiar de Alegrete. Produtos como banana, mamão, morango e manga estão com a vida útil menor nos supermercados e sacolões e conferem prejuízos a comerciantes .