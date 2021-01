Calorão antes da previsão de chuva em Alegrete

Compartilhe















Estamos no verão, e a característica é de fazer muito calor aqui em nossa região. O mês de janeiro é o que tem mais tempo de luz solar. São mais de 14h de luminosidade, porque logo depois das 5 da manhã o dia já está clareando e só escurece um pouco antes das 20h.

Isso faz com o tempo mais seco a temperatura se eleve, diminuindo a umidade do ar, secando pastos e prejudicando plantações. O mês de janeiro com dias maiores o calor sempre é mais intenso e neste dia 11, não foi diferente.

Sair na rua ou trabalhar exposto ao sol é bem difícil. A recomendação é tomar muita água, evitar o sol das 10h às 16h e usar filtro solar se precisar se expor aos raios solares. Para esta segunda(11) tem previsão de 40mm de chuva para o final da tarde.

