Calorão na primavera em Alegrete

A Primavera chegou com muito calor em Alegrete e a temperatura beirando aos 30 graus faz com que todos sintam vontade de se movimentar, mesmo em plena pandemia em que continuam as restrições de cuidados e isolamento social.

Na rua, mudaram os figurinos, porque o calor parece de verão. Um ramo que festeja este calor fora de época é o de sorveterias.

Mesmo com a determinação para manter o uso de máscaras nos parques e praças, muitas pessoas nos fins de tarde caminhando, tomando chimarrão e a maioria sem máscara.

Depois desta temperatura alta, a previsão para este fim de semana é de chuva. Para sábado, a previsão é de uma chuva fraca em qualquer hora do dia. Já no domingo, vai ter um volume maior de chuva em Alegrete.

Na próxima semana, a Primavera vai ser com temperaturas não tão quentes e teremos mais chuva no Município.