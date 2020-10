Cenas de um calor de Verão, em Alegrete, em plena Primavera

Compartilhar















Mesmo com os termômetros em descompasso em Alegrete, um no centro da cidade marcava 36º C e outro na Ponte Borges de Medeiros estava 39º C, o calor foi intenso nesta quinta- feita ( 1) no Município.

Essa temperatura, em plena Primavera, é como se já fosse verão. O calorão mudou a rotina de muitas pessoas. Enquanto o centro estava praticamente vazio, no parques em que tem sombra alguns curtiram a alta temperatura.

E aproveitaram até para deitar na grama, do Parque Rui Ramos, com o lindo cenário do lago e suas águas.

Esse clima antecede a mudança de tempo de acordo com institutos de meteorologia, com a vinda da chuva na sexta e fim de semana . A previsão entre os dois dias é de mais de 70mm de chuva. A temperatura também vai baixar, deixando este calorão para trás.

Vera Soares Pedroso