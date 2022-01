Calorão: termômetro registra 45°C em Alegrete

Share on Email

Na tarde desta quarta-feira(12), o termômetro que fica nas imediações da Ponte Borges de Medeiros, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, registrou 45ºC. Já o termômetro localizado na Rua dos Andradas, Centro, acusava 41°C, em Alegrete.

Uma massa de ar seco e quente que cobre o Rio Grande do Sul está elevando as temperaturas em todo o estado. Até o fim da semana, os termômetros devem chegar aos 43ºC em algumas regiões. Não há previsão de chuvas significativas até sexta-feira (14).

Para Alegrete, nesta quarta-feira(12), a previsão é de mínima de 22ºC e máxima de 45ºC e na quinta-feira(13), a previsão é de mínima de 22ºC e máxima de 46ºC – de acordo com MetSul.

O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um aviso para a maior parte do Rio Grande do Sul de que a temperatura deve ficar de 3 a 5ºC acima da média para esta época do ano.

O fenômeno, segundo a Climatempo, é de um bloqueio atmosférico que vai impedir que novas frentes frias avancem pelo estado. Isso vai provocar uma onda de calor, com vários dias consecutivos de temperaturas bem acima do normal.