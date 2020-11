Calorão, vento, queda brusca de temperatura e chuva em Alegrete

A mudança do tempo em Alegrete começou, pela manhã, com um dia nublado e ainda um pouco quente. Por volta do meio dia um vento forte anunciou que a chuva estava a caminho.

Por volta das 15h 40min começou os primeiros pingos em Alegrete. E aos poucos o visual das ruas foi mudando e os guardas chuvas começaram a aparecer.

Esse agente do rotativo foi levar guardas chuvas aos colegas que estão trabalhando nas ruas.

Um fato significativo foi a mudança brusca de temperatura quando de um 39º C na terça-feira, neste dia 25 estamos com 19º C.

A previsão é de chuva desde esta quarta feira até a próxima sexta- feira(27) de mais de 75mm. A estiagem vem se arrastando e os campos já sentem a falta de chuva aqui no Município.

A Prefeitura estuda decretar Situação de Emergência devido a seca, porque campos, lavouras e o gado sentem a falta de água aqui no Município.

Vera Soares Pedroso