Calorzinho muda comportamento das pessoas no inverno

Assim serão esses dias até a próxima segunda- feira, quando o tempo começa a mudar em Alegrete.

Até lá a temperatura vai ficar em torno de 30º C aqui no Município. Nas ruas já se percebe que o calorzinho em agosto muda o visual das pessoas. E dos pesados agasalhos das últimas semanas muitos já usam até camisetas.

Calor em agosto

O comentário geral de quem estava nas ruas é de que foi um alívio este calorzinho, porque estavam sofrendo com tanto frio, que impede muitas atividades.

Algumas lojas até aproveitaram, a suba da temperatura para fazer promoções de modelos de meia estação e verão para atrair clientes.

Calor em agosto

Depois desse calor fora da época tem previsão de chuva aqui na Região , já na segunda- feira-8, quando a máxima vai passar do 30º C. e na próxima semana o frio volta com força.