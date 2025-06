Calvos e Promorar vencem e Venelle e Real ficam no empate em mais uma rodada do Citadino

Na noite da última terça-feira (10), no ginásio da Arena Esporte e Lazer, ocorreu mais uma rodada do Citadino de futsal. Na oportunidade, três jogos, sendo dois da Série B e um da Série A, movimentaram o cenário do esporte no Município.

Abrindo os confrontos, a equipe do Calvos venceu mais uma. Desta vez, a equipe composta praticamente por militares, triunfou sobre a equipe do Atlhetic pelo placar de 6 x 1. Com a vitória, o time subiu algumas posições na tabela de classificação da segundona.

No segundo jogo, Promorar e Juventus fizeram um legítimo jogo pegado. Duas equipes aguerridas e que abrilhantara ainda mais o confronto. Melhor para equipe do Promorar que converteu as chances criadas e venceu pelo placar de 4 x 1.

Fechando os confrontos, Real e Venelle protagonizaram um jogo de tirar o fôlego de todos os presentes no ginásio da Arena. Dez gols na partida e o placar ficou empatado em 5 x 5 e ambas equipes somaram um ponto.