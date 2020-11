“Cama” perigosa expõe homem a risco de morte

Durante a madrugada desta quarta-feira(18), uma guarnição da Brigada Militar, salvou a vida de um homem que estava dormindo no meio da pista na Avenida República Riograndense.

De acordo com informações, durante patrulhamento ostensivo preventivo, a guarnição foi comunicada por populares de um homem dormindo no meio da pista de rolamento. O mesmo estava coberto com um saco branco que geralmente colocam produtos recicláveis.

Foi constatado que o mesmo estava com visíveis sinais de embriaguez. O idoso foi acordado, identificado e retirado da via sem lesões corporais. O local onde o homem estava se algum veículo tivesse passado, principalmente, um caminhão, não teria como identificar que era uma pessoa e o mesmo teria sido atropelado. O fato ocorreu por volta das 3h15min. Ainda de acordo com relato de uma motorista, por pouco ela não passou o carro por cima do homem pensando que era saco solto na pista. Depois que ele acordou, ficou emocionado e chorou ao agradecer os policiais militares.

Flaviane Antolini Favero