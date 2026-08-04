Câmara abre inscrição para selecionar obras sobre Alegrete para a publicação anual

A inciativa do vereador Gilmar Martins, com aval da mesa diretora da Câmara de Vereadores, por meio da Escola do Legislativo, foi apresentado no dia 4 na sala da presidente Firmina Soares o edital para seleção de obras para publicação anual de livros pelo Poder legislativo.

As inscrições para publicações de autores com obras que versem sobre Alegrete, já estão abertas e o processo é coordenado pela Escola do Legislativo. As obras selecionadas devem se enquadrar em duas categorias distintas e independentes, sujeitas a processo seletivo: categorias acadêmica; destinada dissertações e teses ou textos acadêmicos de investigação história e categoria literária destinada a obras de caráter literário com crônicas, contos, poemas ou romances. Todas as obras deverão ser inéditas e abordar a história ou a cultura de Alegrete.

Participaram do lançamento, a presidente da Câmara de Vereadora Firmina Soares, os vereadores Gilmar Martins e Pedro Paraíso, a diretora de educação do IFFar Alegrete Priscyla Mesquita, o historiador e professor Dr da Unipampa, Anderson Becon Pereira; historiador Homero Dornelles e João Candido Graça Araújo, da Escola do Legislativo.

Todos saudaram a inciativa que, com certeza, será um diferencial nas obras autorais sobre o Município e que não são escritas só por quem está aqui, mas em outros locais, inclusive em universidades, como lembrou o professor Anderson Pereira.

A representante do IFFar falou da excelente iniciativa, pois o Instituto não dispões de recursos para este fim. De acordo com ela, existem muitos artigos e outras obras que ficam apenas dentro do campus,mas com esse trabalho, o conhecimento vai valorizar muitos escritores.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas ate o dia 21 agosto pelo e-mail [email protected]

Com foto da assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores