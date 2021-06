Câmara aprova moção de apoio à permanência do Delegado Arruda na DPPA de Alegrete

Compartilhe















No último dia 1° o Delegado Regional, Valeriano Neto da 4ª DRPI, apresentou o Delegado Vinícius Nahan como o novo titular pela DPPA. Desta forma, o Delegado Maurício Arruda, que já exercia o cargo e também é titular pela DP em Alegrete, deixou de realizar atendimentos no plantão.

Em entrevistas, o Delegado Regional Valeriano Neto, citou que a mudança é administrativa e uma questão de gestão, sem prejuízos à comunidade. Contudo, o fato do Delegado Vinícius Nahan também responder pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Uruguaiana e residir naquele Município gerou alguns questionamentos e uma moção do Vereador do PT, Anilton Oliveira em prol da permanência do delegado Maurício Arruda no plantão, levando em consideração que ele já atua no órgão e isso também é economicamente mais em conta para o Estado, visto que não teria o deslocamento de um delegado de outro município para atender às ocorrências, principalmente, os flagrantes que necessitam da presença da autoridade policial.

Na sessão da Câmara Municipal de quinta-feira(10), o legislador apresentou uma moção que foi discutida e aprovada, em favor da permanência do delegado Maurício Arruda Coronel no cargo de platonista da DPPA e consequentemente na cidade.

A moção é endereçada ao Secretário de Segurança do Estado, delegado Ranolfo Oliveira Júnior . Em sua argumentação, o autor da matéria afirma que o policial civil Maurício Arruda como delegado de plantão na DPPA é melhor para a cidadania, para os serventuários e advogados militantes na área do Direito Penal pelo fato de terem a figura da autoridade máxima, naquele ambiente, acompanhando de perto e com mais celeridade todos os procedimentos , principalmente os processos de flagrante.

Na discussão da moção, o vereador Anilton disse que é melhor um delegado que esteja residindo em Alegrete do que aguardar a vinda de um delegado de Uruguaiana.

“É melhor tanto para os advogados que atuam nos casos de flagrante como para a população em geral que recorre aos serviços do órgão policial”, destacou.

O vereador Fábio Bocão, em aparte, parabenizou pelo trabalho e disse que o delegado Maurício veste a camisa da Polícia Civil e trata a comunidade da melhor forma possível.

No dia do anúncio da troca, o Delegado Regional Valeriano Neto, citou: “O atendimento continua como sempre foi. Aos finais de semana já ocorria dessa forma”, explicou o delegado responsável pela 4ª Delegacia de Polícia do Interior Valeriano Garcia Neto. O delegado Maurício Arruda continua respondendo pela 1ª DP, e conforme o chefe regional, vai focar exclusivamente ao trabalho na 1ª DP, onde vem desempenhado um excelente trabalho, destacou Valeriano.

Com informações Alair Almeida