Câmara aprova projeto de Joceli Oviedo que cria Programa Municipal de Promoção da Saúde Mental

A Câmara de Vereadores de Alegrete aprovou, durante a sessão ordinária de quinta-feira (13), o Projeto de Lei de autoria do vereador Joceli Oviedo que institui o Programa Municipal de Promoção da Saúde Mental no município.

A proposta tem como objetivo ampliar as ações voltadas à conscientização sobre a importância da saúde mental, com atenção especial à prevenção e identificação precoce de transtornos emocionais e psicológicos, além do enfrentamento do preconceito relacionado às doenças mentais.

De acordo com o projeto, a iniciativa busca fortalecer uma política permanente de informação, prevenção e acolhimento, contemplando temas como ansiedade, depressão e prevenção ao suicídio.

Conscientização e prevenção

Entre os objetivos estabelecidos pelo programa está a promoção de ações que levem informação à população sobre saúde mental e sobre os serviços de atendimento psicológico e psicossocial disponíveis no município.

A proposta também prevê o incentivo a iniciativas de prevenção e identificação precoce de transtornos emocionais e psicológicos, além de ações destinadas a combater o preconceito e a discriminação relacionados às doenças mentais.

Outro ponto destacado é a realização de atividades educativas voltadas à prevenção da ansiedade, da depressão e do suicídio, ampliando o acesso da comunidade a informações que podem contribuir para a identificação de situações de sofrimento emocional e para a busca por ajuda.

Campanhas, palestras e atividades comunitárias

O Programa Municipal de Promoção da Saúde Mental poderá desenvolver uma série de ações ao longo do ano. Entre as atividades previstas estão campanhas educativas e informativas, palestras, seminários, rodas de conversa e atividades comunitárias.

Também está prevista a divulgação de materiais educativos em escolas, unidades de saúde e espaços públicos, além da promoção de atividades voltadas ao bem-estar emocional e à valorização da vida.

O projeto incentiva ainda a formação de parcerias com instituições de ensino, entidades da sociedade civil e profissionais da área da saúde, buscando ampliar a rede de informação e prevenção.

Setembro Amarelo

Embora as ações possam ser realizadas durante todo o ano, o projeto estabelece que elas poderão ser intensificadas durante o mês de setembro, em sintonia com a campanha Setembro Amarelo, dedicada à conscientização e prevenção do suicídio.

A proposta, entretanto, não limita as ações ao mês de setembro. A intenção é que a promoção da saúde mental seja trabalhada de forma permanente, fortalecendo a prevenção, o acolhimento e a valorização da vida ao longo do ano.

Programa não prevê novos gastos além das dotações existentes

Conforme o projeto apresentado, a implementação do programa não deverá gerar novos gastos além das dotações orçamentárias já previstas, conforme disponibilidade da administração municipal.

A prefeitura poderá regulamentar a legislação e definir os órgãos responsáveis pela execução do programa, caso a proposta seja sancionada.

Dessa forma, a iniciativa estabelece uma diretriz municipal para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde mental, articulando informação, prevenção e participação da comunidade.

Saúde mental como política de cuidado

Ao justificar a proposta, o vereador Joceli Oviedo destaca a necessidade de ampliar o debate sobre saúde mental e fortalecer ações preventivas no município.

A aprovação do projeto representa, segundo o parlamentar, um avanço na construção de uma política voltada à informação e ao acolhimento da população.

A iniciativa também reforça a importância de tratar a saúde mental como parte fundamental da qualidade de vida, combatendo o estigma que ainda pode dificultar a procura por atendimento e apoio profissional.

Com a aprovação na Câmara, o projeto segue os trâmites necessários para sua implementação, conforme as etapas legais e administrativas.

A proposta aprovada coloca no centro do debate municipal a necessidade de prevenir, informar, acolher e valorizar a vida, buscando envolver poder público, escolas, profissionais de saúde, entidades e comunidade em uma rede de atenção à saúde mental.

“Cuidar da saúde mental é cuidar de vidas”, resume o vereador. A proposta, passa a representar mais uma iniciativa no debate sobre prevenção e promoção do bem-estar emocional da população.