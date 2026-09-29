Câmara aprova projeto que garante acesso a protetores auriculares para alunos com TEA

De autoria da vereadora Patty Bronze, a proposta foi aprovada com emendas durante a 55ª Sessão Ordinária do Legislativo. A medida estabelece os protetores auriculares como um recurso de acessibilidade e estratégia de regulação sensorial no ambiente escolar.

Conforme o texto aprovado, o uso do equipamento poderá ocorrer quando houver indicação de profissional habilitado, como médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo ou integrante de equipe multiprofissional que acompanhe o aluno.

Acesso ao recurso

A legislação prevê que o Poder Executivo poderá, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, promover ações para assegurar o acesso aos protetores auriculares aos estudantes que necessitem do recurso.

Para viabilizar o acesso, poderá ser apresentada documentação que comprove o diagnóstico de TEA e recomendação de profissional habilitado indicando a necessidade do uso do protetor no ambiente escolar.

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As escolas da rede pública municipal deverão assegurar o direito previsto na lei, de forma que o uso do equipamento não resulte em restrições, constrangimentos ou prejuízos ao processo de aprendizagem.

Medida de inclusão e regulação sensorial

O projeto também determina que o uso do protetor auricular seja respeitado pelas instituições de ensino como uma estratégia individual de regulação sensorial. A legislação veda qualquer forma de discriminação, estigmatização ou exclusão do aluno em razão da utilização do recurso.

Outro ponto previsto é a possibilidade de o Poder Público Municipal promover ações de orientação e capacitação destinadas à comunidade escolar, abordando a acessibilidade sensorial e a inclusão de estudantes com TEA. A regulamentação da lei ficará a cargo do Poder Executivo, no que couber.

A proposta aprovada passa a estabelecer, no âmbito da rede pública municipal de ensino de Alegrete, diretrizes para garantir que estudantes com TEA que tenham indicação profissional possam utilizar o recurso durante as atividades escolares.

Foto e Fonte: assessoria CMA