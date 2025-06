Câmara aprova subsídio ao transporte coletivo que vai beneficiar estudantes do IFFar

A legislação autoriza o subsídio, com recursos da Prefeitura, ao transporte coletivo municipal, garantindo um alívio significativo nos custos de deslocamento dos alunos – especialmente daqueles que utilizam diariamente a rota Alegrete/Passo Novo e vice-versa.

A diretora-geral do IFFar Alegrete, Mirian Marchezan Lopes, destacou a relevância dessa aprovação. Segundo ela, sem a sanção do projeto, a passagem para a região do Passo Novo passaria a custar R$ 11,00 já no mês de julho. No entanto, com a efetivação do subsídio autorizado pelo projeto de lei, o valor da tarifa será reduzido para R$ 6,00.

Alunos de TI do IFFAr de Alegrete

“Essa medida visa diretamente aliviar os custos de deslocamento dos alunos, um fator que muitas vezes representa um obstáculo para a permanência e o acesso à educação de qualidade”, afirmou Mirian Marchezan. A redução de R$7,25 para R$ 6,00 no trecho de ida e o mesmo valor na volta, totalizando R$12,00, por dia, para quem utiliza o serviço completo, representa uma diferença substancial no orçamento dos estudantes.

Além da tarifa reduzida, a Diretora-Geral informou que outras demandas relacionadas ao transporte estudantil continuam em discussão, como a possibilidade de implementação do passe livre para estudantes ou a criação de horários especiais que atendam de forma mais eficiente à rotina acadêmica.