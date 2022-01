Câmara coloca em prática projeto de energia solar para economizar na conta de luz

O consumo de energia elétrica na Câmara de Vereadores soma mais de sete mil reais por mês.

Para economizar na conta de luz e nos gastos gerais do Poder Legislativo a atual Presidente da Casa resolveu colocar em prática o Projeto de Placas Fotovoltáicas.

As placas vão ser instaladas na Casa e a economia nos gastos só com energia vai cair no mínimo, pela metade, observa a atual presidente Firmina Soares. Foi feita licitação e o investimento é de 206 mil reais para instalar as placas. A economia será de 60%, ou seja se a conta for de sete mil reduzirá para 2.800 mensais.

A empresa vai colocar as placas em cima da Escola Profissional Neyta Ramos onde tem mais captação de luz solar. E, para isso, já tem autorização da Prefeitura, visto que o prédio é do Município

A Câmara tem 15 vereadores e cada um tem seu gabinete e a energia é utilizada todo o dia, assim como em outras salas da Casa Legislativa. O consumo é bem significativo e incide na conta todo o final de mês. Para promover economia de energia, a Presidente à época Firmina Fuca buscou a alternativa da energia solar.