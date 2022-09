Câmara concede Mérito Legislativo para Moacir D´Avila Severo

A solenidade proposta pelo Presidente do Legislativo Anilton Oliveira com aprovação pelos parlamentares da Casa, teve início com a presença dos Vereadores Jaime Duarte e Bispo Enio Bastos de forma on-line, Vice-prefeito Jesse Trindade representando o Executivo, além dos familiares, amigos e convidados.

Após a solenidade, foi servido um coquetel nas dependências do Plenarinho da Câmara Municipal.

Conheça um pouco da trajetória do homenageado desta solenidade.



Moacir é alegretense, nascido em 13 de março de 1949, filho de Ruth D’Avila Severo, professora estadual, 1ª prof. do Durasnal e 1ª professora do Pólo do Jacaraí e Sila Antônio da Silva Severo.



Casado com Natália Fernandes Severo, pai de Rodrigo e Diego, sogro de Anderleia Braganhado e avô de netos, Nícolas e Luíze.



Sua trajetória como compositor começou aos 14 anos, quando escrevia versos, ainda tímido, mas sua mãe guardava os escritos que mais tarde virariam canções.



Em São Gabriel, começou a musicar suas canções e a partir daí, uma sucessão de participações exitosas em festivais pelo Rio Grande, como em 1981, o 1º Festival Carreta da Canção Nativa em Passo Fundo; Em 1982, Festival em São Sepé e 1983 o Ronda da Canção Nativa, aqui no Alegrete, com a música ‘’Pelo’’.

Ainda em 1983, em Uruguaiana, na Califórnia da Canção Nativa, esteve com o Grupo Parceria, já no 1º Canto Alegretense, apresentou a histórica canção Ibirapuitã.



Com cerca de 200 músicas compostas e gravadas, Moacir é uma referência da cultura alegretense e riograndense e recebeu diversas premiações, além de, em 2004, o Poema ‘’ O Pequeno Engraxate’’, foi tema de redação na Universidade Federal do Ceará