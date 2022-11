Câmara concede título de cidadão alegretense ao capitão Falcão de partida para o RJ

O Plenário da Câmara Municipal esteve mais uma vez lotado. Desta feita, foi em homenagem ao capitão Jonatan Pontes Falcão, que recebeu o título de Cidadão Alegretense, em sessão solene proposta pelo vereador João Leivas e aprovação unânime do conjunto de parlamentares, durante a noite

de quarta-feira (16).

Comandante do 3º Esquadrão de Fuzileiros Blindado do 6º Regimento de Cavalaria Blindado e um dos principais articuladores e coordenador da Meia Maratona da Independência, Jonatan Falcão é natural de Porto Alegre e está de partida para o Rio de Janeiro. Aqui na cidade, esteve presente em dezenas de ações comunitárias, fossem elas de caráter esportivo, como filantrópico ou na linha de frente em situações de emergência.

Os parlamentares que fizeram uso da tribuna: João Leivas, Anilton Oliveira, Itamar Rodriguez, Moises Fontoura e Fábio Perez foram unânimes em destacar a importância das ações do homenageado em prol da coletividade. A coordenação da Meia Marotona, evento que está agora inserido no calendário oficial de eventos do Município, foi o coroamento da excelente relação que se estabeleceu entre nossa cidade e o capitão que agora parte para novas etapas em sua carreira.

O prefeito Márcio Amaral seguiu essa mesma linha, agradecendo em nome dos alegretenses pela contribuição e legado que deixa ao Município.

Por sua vez, o comandante Lopes da Cruz, falou na liderança que o capitão exerce diante de sua tropa, que de livre e espontânea vontade lotou o Plenário para aplaudir a homenagem ao seu comandante

Natural de Porto Alegre, Jonatan Pontes Falcão inseriu-se na comunidade alegretense, tomando parte e protagonizando eventos filantrópicos e esportivos, com especial destaque à Meia Maratona da Independência Barão do Cerro Largo, evento que transcendeu à prática esportiva, agregando

oficinas de dança e spinning, assim como apresentações artístico-culturais.

O evento teve total apoio do 6º RCB, da Prefeitura de Alegrete, assim como do SESC, da Guarda Municipal, da Brigada Militar, além do patrocínio do Sindicato Rural, Rede Conesul, GBOEx e CAAL.

Filho de Gerson Valmocir Cardoso Falcão e de Rosane Chaves Pontes Falcão, Jonatan é casado com Danieli Kaiser Coppini Falcão.

Fotos e fonte: Ascom CMA