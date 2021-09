Câmara cria Frente Parlamentar valorizando desportistas e modalidades esportivas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Câmara constituiu uma Frente Parlamentar do Esporte no âmbito municipal. A iniciativa é do vereador Anilton Oliveira/PT , aprovada na Casa.

Conforme o vereador proponente, a Frente terá a incumbência de promover a discussão, a defesa do esporte e também de propor soluções exclusivas ao tema, debatendo políticas de valorização dos desportistas e das mais diversas modalidades esportivas.

A proposição do vereador Anilton teve o apoio de oito vereadores que a subscreveram: Cléo Severo Trindade, Eder Fioravante, Dileusa Alves, Fábio Perez Bocão, Ênio Bastos, Firmina Soares, Itamar Rodriguez e Glênio Bolsson.

Na reunião da última quinta-feira (23), a presidente Firmina anunciou os integrantes da Frente Parlamentar do Esporte. São eles: vereadores Luciano Belmonte(Progressistas), Moisés Fontoura(PDT), João Leivas(MDB), Anilton Oliveira(PT) e Jaime Duarte(Republicanos).

“Precisamos rediscutir o esporte alegretense. A criação da Frente Parlamentar do Esporte terá um representante de cada Partido. Marcaremos a primeira reunião para início dos debates. Importante ressaltar que todos os colegas vereadores subscreveram o trabalho, apoiando a iniciativa”, pontou o vereador Anilton

Foto e Fonte: Assessoria CMA