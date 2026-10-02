Câmara de Alegrete aprova crédito de R$ 105 mil para a saúde e projeto que agiliza encaminhamentos na UPA

Na manhã da última quinta-feira (1º), o Legislativo de Alegrete realizou a 56ª Sessão Ordinária do ano, com a apreciação e votação de matérias relacionadas à área da saúde do município.

Durante a sessão, os vereadores aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária (E) nº 0050/2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 105 mil para a Secretaria Municipal de Saúde.

A matéria tramitou em regime de urgência e prevê a utilização dos recursos no custeio da Atenção Básica. Conforme a redação final, o valor é oriundo de Emenda Parlamentar Individual da deputada estadual Adriana Lara (PL), prevista na Lei Orçamentária Anual de 2026 do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o Anexo I da Portaria SES nº 348/2026.

Do total, R$ 59,8 mil serão destinados à aquisição de material de consumo e R$ 45 mil para outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. Também estão previstos R$ 100 para indenizações e restituições e R$ 100 para despesas de exercícios anteriores. A justificativa apresentada para a abertura do crédito destaca que os recursos serão destinados à assistência em saúde da comunidade atingida pelo temporal.

Encaminhamentos diretos a partir da UPA

Também foi aprovado o Projeto de Lei Ordinária (L) nº 0058/2026, de autoria do vereador João Monteiro. A proposta estabelece regras para que pacientes atendidos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Alegrete possam receber encaminhamentos diretos para consultas e procedimentos com especialistas da rede municipal, além de solicitações de exames e encaminhamentos para retirada de medicamentos e outros itens disponibilizados pela rede pública.

De acordo com o texto aprovado, os encaminhamentos deverão respeitar a avaliação médica com justificativa clínica, a classificação de risco, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS), além da disponibilidade de profissionais, vagas, exames e demais condições do sistema municipal.

A legislação também prevê que os encaminhamentos sejam registrados de forma on-line e integrados ao sistema municipal de regulação. Entre os objetivos estão dar mais agilidade aos agendamentos, garantir a continuidade do cuidado, ampliar a transparência das filas de espera e permitir a rastreabilidade dos atendimentos.

A Secretaria Municipal de Saúde poderá regulamentar os fluxos, capacitar os profissionais envolvidos, estabelecer protocolos de encaminhamento e monitorar indicadores de eficiência e resolutividade.

O projeto mantém ainda a vinculação do paciente à sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, responsável pela coordenação do cuidado, buscando integrar os diferentes níveis de atenção da rede municipal.

Segundo a justificativa da proposta, a medida tem como objetivo otimizar e aperfeiçoar o fluxo de atendimento da rede pública de saúde, proporcionando maior agilidade, efetividade e organização na prestação dos serviços à população.

O texto estabelece, por fim, que a execução da lei não deverá acarretar aumento de despesa para o Município, utilizando a estrutura e as dotações orçamentárias já existentes.

Fonte: assessoria CMA