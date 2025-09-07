Câmara de Alegrete aprova projeto que denomina CRAM com o nome de Dienifer Aranguiz Gonçalves

A proposta denomina o Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM) de “Dienifer Aranguiz Gonçalves” e a sala de acolhimento de crianças do mesmo espaço de “Aurora”.

Durante a votação, Monteiro afirmou que a iniciativa busca vincular a memória de Dienifer e de sua filha à luta contra o feminicídio e atenção às infâncias. O vereador Eder Fioravante destacou a mobilização da família em busca de justiça no caso que ficou marcado na cidade.

Dienifer Aranguiz Gonçalves, de 18 anos, grávida de sete meses da bebê que receberia o nome de Aurora, foi morta em 2021, em Alegrete. O crime ocorreu dentro da residência da jovem. O companheiro foi acusado de enforcá-la e, posteriormente, de simular um suicídio.

O caso foi inicialmente arquivado como suicídio, mas familiares contestaram a versão e recorreram ao Ministério Público. A investigação foi reaberta e resultou na denúncia por feminicídio e aborto. O júri popular realizado em fevereiro de 2025 condenou o agressor a mais de 54 anos de prisão.

A morte de Dienifer provocou manifestações em Alegrete, com protestos e mobilizações exigindo políticas públicas de proteção às mulheres. Cartazes com a imagem da jovem grávida circularam nas ruas, reforçando a cobrança por justiça. O caso passou a ser citado em debates sobre violência doméstica e feminicídio no município.

Com a aprovação do projeto, o espaço passa a se chamar “Centro de Referência em Atendimento à Mulher Dienifer Aranguiz Gonçalves”. A sala destinada ao acolhimento de crianças recebe o nome de “Aurora”.

Segundo a justificativa apresentada, o objetivo é preservar a memória de mãe e filha, além de reforçar o compromisso público com políticas de proteção às mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade.