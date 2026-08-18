Câmara de Alegrete debate incentivo à economia local e homenageia policial civil

A Câmara Municipal de Alegrete realizou a 44ª Sessão Ordinária do ano na noite da última segunda-feira (17). Durante a Ordem do Dia, os 15 vereadores analisaram matérias relacionadas ao incentivo à economia local, à concessão do Título de Cidadão Alegretense e à homenagem a uma profissional da segurança pública.

A pauta teve início com a análise do parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJRF) ao Projeto de Lei nº 0062/2026. De autoria do vereador Gilmar Martins, a proposta busca instituir uma política municipal de incentivo à economia local, estabelecendo preferência na aquisição de bens e serviços de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais sediados em Alegrete.

O projeto também prevê a preferência pela contratação de fornecedores locais por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em aquisições realizadas com recursos públicos municipais. A medida abrangeria, entre outros recursos, valores provenientes de doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Fundo Municipal do Idoso e de emendas impositivas.

Durante a discussão, o relator do parecer apontou a necessidade de adequações técnicas e jurídicas na proposta antes de seu prosseguimento na tramitação legislativa. Diante dos apontamentos, o autor solicitou a retirada do projeto e informou que pretende apresentar uma indicação ao Poder Executivo sobre o tema.

Na sequência, entrou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 0025/2025, que estabelece critérios, limites e procedimentos para a concessão do Título de Cidadão Alegretense. A proposta também prevê a revogação do Decreto Legislativo nº 69, de 3 de janeiro de 1975.

Durante a análise da matéria, foi solicitado pedido de vistas às emendas e ao projeto, interrompendo temporariamente a apreciação da proposta.

Encerrando a Ordem do Dia, os vereadores aprovaram um Voto de Louvor à policial civil Carol Guimarães. De autoria do vereador Jaime Duarte, a homenagem reconhece os 26 anos de dedicação da profissional à segurança pública.

Expediente da Câmara teve demandas de infraestrutura, serviços públicos e informações ao Executivo

Durante o Expediente da sessão, os vereadores apresentaram uma série de pedidos de providência, indicações e pedidos de informação parlamentar encaminhados ao Poder Executivo.

Entre os assuntos apresentados, esteve o Projeto de Lei nº 0046/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 300 mil para o Gabinete do Prefeito/Defesa Civil. A matéria foi encaminhada para leitura em regime de urgência.

A infraestrutura urbana esteve entre os principais temas do expediente. Os vereadores solicitaram serviços como patrolamento, nivelamento, encascalhamento, colocação de bueiros, manutenção de iluminação pública, limpeza de vias, retirada de entulhos e resíduos de poda, além da instalação e manutenção de bocas de lobo em diferentes bairros e localidades do município.

Também foram apresentadas indicações relacionadas à instalação de contêiner para coleta de resíduos, ampliação de vagas para estacionamento de motocicletas e estudos para a implantação de uma Central de Monitoramento dos Serviços ao Cidadão. Outra proposta sugere a criação de um “Espaço dos Floristas” no entorno do Cemitério Municipal.

Na área de serviços públicos, os parlamentares apresentaram pedidos de informação sobre a utilização dos espaços das escolas municipais fora do horário de aulas, os custos do Município com internações de pessoas com transtornos por uso de substâncias psicoativas em outros municípios e a execução de emenda impositiva destinada à instalação de toldos em unidades de saúde.

O cumprimento do Plano Diretor de Alegrete também foi tema de pedido de informações, assim como as ações de fiscalização e arrecadação relacionadas às multas aplicadas em casos de maus-tratos contra animais domésticos.

Pareceres sobre projetos de educação, assistência social e benefícios

Foram realizadas as leituras de sete pareceres da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social (CIDBES), envolvendo propostas relacionadas à assistência social, educação, inclusão, transparência e benefícios aos servidores públicos.

Entre os pareceres apresentados, estão os referentes aos Projetos de Lei nº 0028/2026 e nº 0032/2026, ambos de autoria do Poder Executivo, que tratam da abertura de créditos adicionais especiais de R$ 4,5 mil e R$ 150 mil, respectivamente, destinados à Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. Nos dois casos, a comissão decidiu pelo declínio de competência.

Na área da saúde e inclusão, o Parecer nº 107/2026 apresentou decisão favorável, com emendas, ao projeto que prevê a aplicação obrigatória de instrumento de triagem para o rastreamento precoce de sinais do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede pública municipal de Alegrete.

Também recebeu parecer favorável o projeto que altera a Lei nº 6.960/2025 para modificar o valor do vale-feira concedido aos servidores públicos efetivos e ocupantes de cargos em comissão do Poder Legislativo Alegretense.

Outro parecer favorável, com emendas, foi emitido para a Emenda Supressiva nº 0002/2026, que modifica o Projeto de Lei nº 0028/2026, de autoria do vereador Vagner Fan, sobre a divulgação de informações relativas aos contratos de locação de imóveis utilizados pela Administração Pública no município.

Na área da educação, a comissão apresentou parecer favorável ao projeto que autoriza o Município de Alegrete a adquirir vagas em instituições educacionais especializadas inclusivas, para atender crianças e adolescentes público-alvo da educação especial, nos casos em que não houver disponibilidade de vagas ou atendimento adequado na rede municipal de ensino.

Por fim, também recebeu parecer favorável o projeto substitutivo que prevê a concessão de anistia e remissão de débitos tributários municipais e dívidas ativas referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Os pareceres seguem agora os trâmites regimentais da Câmara Municipal, conforme as decisões apresentadas pela comissão responsável pela análise das matérias.

Fotos e Fontes: Assessoria CMA