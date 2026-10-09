Câmara de Alegrete define escolas que levarão demandas dos estudantes à tribuna

Estudantes participarão de sessão especial durante a 23ª Semana da Câmara, no dia 22 de outubro

A Câmara Municipal de Alegrete realizou, na quinta-feira (8), a 58ª Sessão Ordinária da atual legislatura. Entre as atividades da plenária, os vereadores analisaram matérias que estavam na pauta de votação e realizaram o sorteio das escolas que participarão do Programa Vereador Mirim 2026.

O sorteio das instituições de ensino foi um dos principais momentos da sessão e definiu as 15 escolas municipais que estarão representadas na edição deste ano do programa, iniciativa que busca aproximar os estudantes do Poder Legislativo e estimular a participação cidadã desde os primeiros anos de formação.

Projeto sobre empreendedorismo atípico entra em discussão

A pauta de votação teve início com a discussão do parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJRF) ao Projeto de Lei nº 0068/2026.

De autoria da vereadora Carol Figueiredo, a proposta institui o Programa Municipal do Empreendedor Atípico no município de Alegrete.

Conforme a proposta, o programa tem entre seus objetivos promover a inclusão produtiva e econômica, incentivar a formalização de atividades econômicas, fomentar o empreendedorismo local e ampliar as oportunidades de geração de renda.

O projeto também prevê a criação do Cadastro Municipal do Empreendedor Atípico (CMEA).

Durante a análise da matéria, o relator apontou a necessidade de aprimoramentos na redação legislativa, além da supressão de dispositivos que poderiam interferir na organização administrativa do Poder Executivo.

Durante as discussões em plenário, foi solicitado pedido de vistas, permitindo uma análise mais detalhada do parecer contrário e da proposta apresentada.

Programa Vereador Mirim define escolas participantes

O principal destaque da sessão foi o sorteio das 15 escolas municipais que participarão do Programa Vereador Mirim 2026.

Realizada anualmente pela Câmara, a iniciativa tem como objetivo aproximar crianças e adolescentes do funcionamento do Poder Legislativo, proporcionando aos estudantes uma experiência prática de participação política e cidadã.

Por meio do programa, os alunos têm a oportunidade de conhecer as atribuições dos vereadores, compreender o funcionamento da Câmara e apresentar demandas relacionadas às suas escolas e comunidades.

Durante o sorteio, a presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares, destacou que, pelo segundo ano consecutivo, o programa contempla instituições localizadas tanto no perímetro urbano quanto no interior do município, além da participação da APAE Alegrete.

A proposta amplia a representatividade do programa e permite que estudantes de diferentes regiões do município tenham contato direto com o Legislativo.

Sessão especial acontece durante a Semana da Câmara

A instalação do Vereador Mirim 2026 está marcada para o dia 22 de outubro, durante a programação da 23ª Semana da Câmara.

Na ocasião, será realizada uma Sessão Especial, na qual os estudantes escolhidos pelas instituições participantes terão a oportunidade de ocupar a tribuna da Câmara Municipal.

Os jovens vereadores deverão apresentar reivindicações, sugestões e demandas relacionadas às suas escolas e comunidades, levando ao plenário questões identificadas por eles no cotidiano.

A atividade busca transformar os estudantes em protagonistas do processo, permitindo que apresentem suas percepções sobre a realidade das comunidades onde vivem e estudam.

Educação para a cidadania

Além de proporcionar uma experiência diferenciada aos estudantes, o Programa Vereador Mirim representa uma ação de educação para a cidadania.

A iniciativa permite que os participantes conheçam, na prática, conceitos relacionados à democracia, representação, participação popular e funcionamento do Poder Legislativo.

Para a Câmara Municipal, a aproximação com as escolas também contribui para estimular o interesse dos jovens pela vida pública e criar espaços de diálogo entre estudantes, comunidades e representantes eleitos.

Com o sorteio realizado nesta quinta-feira, começa agora a preparação dos estudantes que participarão da edição de 2026.

A expectativa é de que a Sessão Especial do dia 22 de outubro reúna os representantes das 15 instituições selecionadas para um momento de participação, debate e apresentação das demandas das comunidades escolares.

A atividade fará parte da programação da 23ª Semana da Câmara e deverá marcar mais uma edição do programa que aproxima o Legislativo das novas gerações de alegretenses.

Fotos e Fonte: assessoria CMA