Câmara de Alegrete deu início ao debate sobre manejo e controle do javali

A Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, presidida pelo vereador Itamar Rodriguez, realizou, na última semana um debate com lideranças do setor ruralista e ambientais com a seguinte pauta: procedimentos e prazos dos licenciamentos ambientais, o projeto de lei que instituiu a Semana do Campo Limpo e a apresentação do seminário que irá debater o manejo e o controle dos javalis.

A reunião foi esclarecedora de diversos pontos da pauta, estabelecendo diálogo entre produtores e ambientalistas e sobre o manejo de e controle de javalis foi abordado pelo especialista doutor La Hire Mendina Filho, de Sant’Ana do Livramento, autor do primeiro livro sobre o tema: “O javali no pampa: contexto, biologia e manejo” .

Estiveram presentes neste encontro Léo Durlo, ex-prefeito de Manoel Viana e representante do Sindicato Rural, Jesus Dorneles; Gabriela Segabinazi, secretária do Meio Ambiente; Maria Ester de Carvalho, da Associação dos Arrozeiros; Bruna Jaques, da FEPAM, Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete (on line), Kátia Messa, bióloga, representante do Instituto Federal Farroupilha; Nilson Gomes, representando o Centro Empresarial, assim como a vereadora Fátima Marchezan e o vereador João Leivas.