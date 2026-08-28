Câmara de Alegrete homenageia APAE pelos 60 anos de história

A Câmara Municipal realizou, na noite de quinta-feira (27), uma Sessão Solene em homenagem aos 60 anos da APAE Alegrete. A cerimônia ocorreu no Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines e reuniu famílias, alunos, profissionais, voluntários, autoridades e integrantes da comunidade apaeana.

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A solenidade teve como integrantes da mesa o presidente em exercício da Câmara, vereador Cléo Trindade; o vereador João Monteiro, proponente da homenagem; a presidente da APAE Alegrete, Márcia Iara da Costa Dornelles; e a secretária municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, Daniella Domingues.

Ao conduzir a cerimônia, Cléo Trindade ressaltou a relevância do trabalho realizado pela APAE no atendimento e acolhimento de crianças, jovens e famílias de Alegrete e região. Segundo o vereador, presidir a homenagem foi motivo de emoção diante da importância da instituição para a comunidade.

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Homenagens destacam trajetória da instituição

Proponente da Sessão Solene, o vereador João Monteiro destacou a trajetória da APAE e sua importância social para o município. Ele ressaltou que a instituição surgiu em um contexto de ausência de políticas públicas e estruturas adequadas e que, ao longo dos anos, tornou-se parte da história de Alegrete.

Para Monteiro, a APAE representa um patrimônio humano e social da cidade, estando diretamente ligada à história de centenas de famílias alegretenses.

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O vereador Jaime Duarte também prestou homenagem aos profissionais, voluntários, familiares e alunos que fazem parte da instituição. Em seu pronunciamento, destacou o trabalho desenvolvido ao longo das décadas e a capacidade de reconhecer e valorizar o potencial de cada pessoa atendida pela APAE.

“Meu respeito aos profissionais e minha admiração aos alunos, vocês são a nossa inspiração”, afirmou.

Presidente destaca seis décadas de atuação

A presidente da APAE Alegrete, Márcia Iara da Costa Dornelles, relembrou a trajetória da instituição ao longo dos 60 anos. Ela destacou que a entidade nasceu a partir de propostas e ideias da comunidade, atravessou diferentes períodos e evoluiu até se consolidar como referência em Alegrete e na região.

Márcia também ressaltou que a homenagem não representa apenas a atual direção da entidade, mas toda a comunidade que construiu e participa da história da APAE.

“A comunidade é homenageada nesta noite, pois a APAE atende famílias alegretenses”, destacou.

Representando os ex-presidentes da instituição, a primeira presidente da APAE Alegrete, Maria Terezinha Loureiro, participou da solenidade e falou sobre o orgulho de fazer parte da história construída pela entidade.

Ao recordar sua trajetória, Maria Terezinha ressaltou a contribuição da APAE para a formação de profissionais e para o atendimento às famílias. Ela definiu a instituição como uma verdadeira escola de vida, destacando os aprendizados proporcionados pela convivência com a comunidade apaeana.

Música e dança marcaram a solenidade

Além dos pronunciamentos, a programação contou com apresentações artísticas em homenagem aos 60 anos da APAE.

Os bailarinos da instituição Jhonnathan Jhuan Severo e Andressa Pedroso realizaram uma apresentação de dança de salão. Na sequência, alunos da Escola Musical Ibaldo fizeram apresentações musicais em homenagem à entidade, acompanhados pelo diretor Stanley Oliveira e pelos professores João Maria Mendonça e João Eliezer Ramos.

Comunidade e autoridades participaram

A Sessão Solene contou ainda com a presença dos vereadores José Rubens Rosa Pillar, Patty Bronze e Jaime Duarte, além de representantes de secretarias municipais, Conselho Tutelar, Santa Casa de Alegrete, Rotary Alegrete e Exército Brasileiro.

Também participaram profissionais e ex-presidentes da APAE, reforçando o caráter comunitário da celebração.

Ao completar seis décadas de atuação, a APAE Alegrete celebra uma trajetória marcada pelo atendimento às famílias, pela inclusão e pelo trabalho conjunto de profissionais, voluntários e comunidade, consolidando sua presença na história social do município.

Fotos e Fonte: assessoria CMA