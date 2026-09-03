Câmara de Alegrete homenageia Bombeiros por atuação em resgate durante incêndio

A Câmara Municipal de Alegrete homenageou, nesta quinta-feira (3), integrantes do Corpo de Bombeiros de Alegrete pela atuação em um resgate realizado durante um incêndio na região central do município. A corporação recebeu uma Moção de Aplauso em reconhecimento ao trabalho desenvolvido para retirar com segurança um idoso e um adolescente do prédio atingido pelas chamas.

Participaram do ato a presidente do Legislativo, vereadora Firmina Soares, o segundo-secretário da Mesa Diretora, vereador Leandro Meneghetti, além dos integrantes da equipe do Corpo de Bombeiros que participaram diretamente da ocorrência: sargento Quadros e os soldados Brener, Moura e Lucas.

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A homenagem foi aprovada em plenário pelos vereadores e destaca a atuação dos profissionais durante o atendimento da ocorrência. Segundo a Câmara, a equipe permaneceu por cerca de uma hora empenhada no resgate das duas vítimas, trabalhando para garantir a retirada delas do prédio em segurança.

Reconhecimento à atuação dos bombeiros

Autora da Moção de Aplauso, a presidente Firmina Soares destacou que a homenagem representa o reconhecimento oficial do Poder Legislativo à atuação dos profissionais na proteção da vida.

“É um reconhecimento ao Corpo de Bombeiros, que demonstrou, mais uma vez, coragem, competência e dedicação ao salvar vidas após mais de uma hora de intenso trabalho de resgate”, afirmou a vereadora.

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Firmina também ressaltou a relação entre o trabalho desenvolvido pela corporação e o sentimento de gratidão da comunidade alegretense.

“É a gratidão da comunidade pelo trabalho, pela coragem e pela dedicação de quem atua diariamente para proteger vidas”, declarou.

Homenagem destaca serviço à comunidade

A entrega da Moção de Aplauso reforça o reconhecimento público ao trabalho realizado pelos bombeiros em situações de emergência. Em ocorrências envolvendo incêndios, a atuação rápida e coordenada das equipes é fundamental para preservar vidas e reduzir os riscos às vítimas e aos próprios profissionais.

Para o Legislativo municipal, a homenagem simboliza a valorização dos bombeiros que participaram diretamente do resgate e, de forma mais ampla, de todos os profissionais que integram a corporação e atuam diariamente em defesa da população de Alegrete.

O reconhecimento foi marcado pela presença dos bombeiros homenageados na Câmara Municipal, celebrando uma atuação que teve como principal resultado a preservação de duas vidas.

Fotos e Fonte: assessoria CMA