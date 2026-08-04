Câmara de Alegrete retoma sessões com pauta voltada à saúde, infraestrutura e prestação de contas

A Câmara de Vereadores de Alegrete retomou, na noite desta segunda-feira (3), os trabalhos legislativos do segundo semestre com a realização da 40ª Sessão Ordinária. A reunião foi marcada por uma homenagem ao tradicionalista Bagre Fagundes e pela votação de projetos e matérias voltadas à administração pública e ao desenvolvimento do município.

Logo na abertura dos trabalhos, os parlamentares prestaram um minuto de silêncio em memória do ex-vereador, músico, compositor e tradicionalista Euclides Fagundes Filho, o Bagre Fagundes, que morreu no último domingo (2). Reconhecido como uma das principais referências da cultura gaúcha, Bagre também deixou sua marca na vida pública de Alegrete.

Projeto sobre identificação de cuidadores segue em tramitação

O principal debate da noite envolveu o Projeto de Lei nº 0050/2026, que cria a Carteira de Identificação do Cuidador e Acompanhante (CIAC). A proposta busca facilitar a identificação de cuidadores e acompanhantes de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências que exigem acompanhamento permanente, reduzindo dificuldades no acesso a serviços públicos e privados, especialmente na área da saúde.

Antes da análise do mérito da proposta, os vereadores votaram o parecer contrário emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJRF), elaborado com base em apontamentos da Procuradoria Jurídica da Câmara.

Por 14 votos, o plenário rejeitou o parecer da comissão, decisão que permite a continuidade da tramitação do projeto nas próximas etapas legislativas.

Beco dos Vareiros passa a ser reconhecido oficialmente

Também foi aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 0038/2026, que reconhece oficialmente como via pública o Beco dos Vareiros, localizado na Rua Barão do Rio Branco.

A medida regulariza a denominação da via e representa mais um passo para sua formalização no sistema urbano do município.

Contas do Executivo de 2021 são aprovadas

Outro tema da pauta foi a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº 0004/2026, que trata da aprovação das contas do prefeito Márcio Fonseca do Amaral e do vice-prefeito Jesse Trindade dos Santos, referentes ao exercício financeiro de 2021.

A matéria foi aprovada por 14 votos favoráveis, registrando um voto contrário e uma abstenção.

Encerrando a Ordem do Dia, os vereadores aprovaram uma Moção de Aplauso à equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) Passo Novo, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido junto à comunidade, destacando a dedicação, o profissionalismo e o compromisso dos servidores com o atendimento à população.

A próxima Sessão Ordinária da Câmara de Alegrete está marcada para quinta-feira, às 9h, no Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines.

Durante o período eleitoral, as transmissões das sessões terão alterações. Conforme estabelece a Resolução de Mesa nº 0032/2026, que disciplina as condutas dos agentes públicos durante as Eleições de 2026, a TV Câmara e a Rádio Tchê passarão a transmitir apenas o Expediente e a Ordem do Dia.

Informações e fotos: Assessoria da CMA