Câmara de Veradores de Alegrete vai aderir à energia solar

A convite da mesa diretora, através da Presidente Vereadora Firmina Soares e da diretora administrativa Patrícia Ribeiro, a engenheira eletricista Nathalie Lunardi, foi solicitada a realizar um estudo de implantação do sistema de geração de energia solar fotovoltaica na Câmara de vereadores de Alegrete.

Câmara de Ceradores de Alegrete

O sistema solar projetado para a câmara de vereadores foi de um gerador on grid (conectado na rede) na potência de aproximadamente 46,8kWp, que conta com 104 placas solares e 1 inversor e a instalação do sistema está prevista para o telhado do Centro Profissionalizante Nehyta Ramos, nos fundos da CMA. O local foi escolhido devido a sua área e incidência solar pois, no local não há sombreamento de prédios vizinhos, o que gera um total aproveitamento da geração de energia.

O projeto para geração de energia solar fotovoltaica da Câmara Municipal foi elaborado para que ao invés de pagar a fatura de energia para a RGE, os recursos fossem investidos no pagamento do sistema solar, que tem um retorno do investimento previsto entre 3 e 3,5 anos.

A câmara hoje tem um custo com a fatura de energia elétrica de R$ 3,5 mil , mas em um ano esse valor é de aproximadamente R$ 42 mil . Atualmente, os sistemas solares fotovoltaicos chegam a ter garantia de 25 anos, proporcionando economia e responsabilidade com o meio ambiente, através de geração de energia limpa, informou a engenheira Nathalie.

No dia 5 de julho último, o estudo foi apresentado para aprovação da Mesa Diretora, sendo que os custos de todo o sistema solar (fornecimento, instalação e consultoria) foram orçados em aproximadamente R$ 165 mil o que, em uma concorrência na licitação, poderá ser menor.

Projeto Entregue Nesta Segunda-feira

Na manhã desta segunda-feira, na sala da presidência, foi entregue o projeto final e elaborado o edital para a licitação o quer deverá ser publicado nos próximos dias. Para elaboração do edital, foi consultado o IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, que emitiu orientação técnica para o referido certame, estando tudo em acordo com a legislação em vigor.

A Presidente Ver. Firmina Soares ressaltou a importância de realizar o investimento para que, ao gerar a própria energia, não se tenha mais despesas com a conta de luz, economizando recursos públicos. Ainda foi destacado no encontro que todo o estudo técnico, bem como o projeto básico foram realizados de maneira gratuita e com termo de doação por parte da engenheira eletricista Nathalie Lunardi.