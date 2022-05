Câmara de Vereadores aprova Lei que combate bullying e pedofilia

A LEI N° 6477, de autoria do Vereador João Monteiro dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar com objetivo de combater o bullying e a pedofilia.

A partir disso, fica instituído no município de Alegrete, em caráter permanente e obrigatório, a campanha de combate ao bullying infantil e pedofilia nos veículos utilizados no transporte de estudantes, sejam eles próprios ou de serviços terceirizados.

De acordo com o Vereador João Monteiro: “Tal campanha visa a conscientização tanto dos estudantes e profissionais envolvidos na educação e no transporte, bem como da sociedade em geral da importância de cuidado, compromisso coletivo com o bem estar de crianças e adolescentes e que o assunto precisa ser difundido e denúncias devem ser realizadas”.

Vereador João Monteiro (PP)