Câmara de vereadores de Alegrete tem renovação de mais de 60%; confira os eleitos

Um eleição que vai ficar na história. Em razão da pandemia muitas alterações a começar pelo período eleitoral e também a mudança na data adiada para o mês de novembro. Em Alegrete, para majoritária, o Prefeito Márcio Amaral (MDB), se reelegeu. Como vice, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Jesse Trindade.

Márcio Amaral é saudado por partidários no Parque Nehyta Ramos

O PAT anunciou o resultado, extra-oficial de acordo com a rádio Minuano FM, por volta das 20h. Desta forma, a expectativa se voltou para o legislativo.

Com uma votação histórica no Município, Fábio Bocão(PP) foi o candidato mais votado à Câmara de Vereadores de Alegrete. Com mais de 2 mil votos ele foi ovacionado pela comunidade alegretense. Em um carro aberto, ele e o filho passaram pelas principais ruas da cidade e alguns bairros, foi a única carreata realizada na noite de domingo.

Os demais vereadores que vão compor o legislativo municipal são:

PP

Bocão – 2249

Luciano Belmonte – 1026

Bolsson – 886

João Monteiro – 849

Pastor Itamar – 746

Bispo Ênio – 762

PDT

Éder Fioravente – 749

Firmina Fuca – 724

Dileusa Veterinária – 614

Moisés Fontoura – 592

PT

Anilton Oliveira – 1065

REPUBLICANOS

Jaime Duarte – 567

MDB

Cléo Trindade – 1152

João Leivas – 695

Wagner Fan – 560