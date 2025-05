Câmara de Vereadores homenageia policiais militares pelo salvamento de um homem

Share on Email

Seis policiais militares da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira (3ª/1º BPAF), em Alegrete, foram homenageados com uma Moção de Aplausos na Câmara de Vereadores, na manhã de ontem(29), em reconhecimento à atuação em uma ocorrência que salvou a vida de um homem vítima de tentativa de homicídio. A honraria foi proposta pelo vereador Vagner Fan.

Os homenageados foram os soldados PM Edenilson Moschen, Ângelo Soares Ribeiro, Daniel Flores Herte, Diego Biscuby Bello, Domingos de Lima Rodrigues e Cláudio Henrique Bueno Pinto Junior. A entrega da moção contou com a presença do Comandante da Brigada Militar em Alegrete, Gilmar Lançanova.

O reconhecimento está relacionado a uma ocorrência registrada na madrugada de 1º de março de 2025, por volta das 4h20, na Praça Getúlio Vargas, no Centro da cidade, nas proximidades de um bar. Na ocasião, as guarnições de serviço foram acionadas para atender a um caso de ferimento por arma branca.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem de 26 anos com múltiplos ferimentos no pescoço, braços e costas, provocados por golpes de faca. Os soldados realizaram o resgate da vítima e o encaminharam com urgência à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

A rápida intervenção dos policiais foi determinante para a sobrevivência do homem, que permaneceu em observação na unidade de saúde. O suspeito do ataque fugiu antes da chegada da Brigada Militar, mas foi posteriormente localizado e preso pela Polícia Civil, mediante mandado de prisão.

A Moção de Aplausos reconhece o comprometimento e a agilidade dos policiais militares, que agiram de forma eficiente em uma situação crítica, garantindo o socorro da vítima e contribuindo para a preservação da vida.

Foto; Assessoria Câmara