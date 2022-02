Câmara de Vereadores promove sessão em homenagem aos Bombeiros

A Câmara Municipal de Alegrete realizou na noite de ontem(24), uma sessão Solene em homenagem aos Bombeiros da Ativa e aos Bombeiros da Reserva do Município.

A proposição do Vereador Vagner Fan teve como objetivo ressaltar o excelente serviço prestado à segurança pública, combate a incêndio, calamidades e apoio à Defesa Civil em prol da comunidade alegretense.

“Sempre precisamos destacar, que esses profissionais são verdadeiros heróis. Não apenas na linha de frente no combate aos sinistros, mas em várias outras que são igualmente indispensáveis. Os Bombeiros atuam com muito zelo e precisão em ações cruciais como o desencarceramento de vítimas em ferragens, como esta semana mesmo, acompanhamos, em um tágico acidente na BR 290, onde duas argentinas tiveram suas vidas ceifadas.

Desde o ano passado, com um grande aumento nas ocorrências a partir do Natal, são muitas horas de combate a incêndios em vegetação. Exaustivamente, esses heróis estão fazendo o impossível. Muitas vezes atuando por horas a fio, até mesmo sem comer, sem parar para nada. Pois o amor à profissão e o juramento: “farei todo o possível para salvar. E, as adversidades encontradas nos atendimentos, pois sou temente a Deus e sei que ele estará comigo, me orientando, me dando forças e me cuidando para que eu seja bem sucedido em todas as minhas ações de bombeiro”, são fontes de energia e garra”- acrescenta.

A presente proposição se justifica exatamente pelo reconhecimento aos ilustres Bombeiros da Ativa e da Reserva, pois dedicam e dedicaram suas vidas pela segurança pública, desempenhando ativo zelo e cuidado pela ordem.

A sessão contou com a presença, representando os Bombeiros, o 1° SGT Rubens Lagemann, demais colegas, da ativa e inativos, vereadores Anilton de Oliveira, Bispo Ênio Bastos, Itamar Rodriguez e João Leivas.

Foram entregues certificados de reconhecimento pelo trabalho realizado e, assim como, foram exibidos vídeos destacando várias ações dos militares.