Câmara debate moradia, regularização fundiária e esporte

A quarta-feira foi de reunião de duas frentes parlamentares na Câmara Municipal de Alegrete. Pela manhã, reuniu-se a Frente Parlamentar da Moradia e Regularização Fundiária, com uma pauta que priorizou a questão das ocupações em Alegrete, sendo feito amplo relato sobre a situação na cidade. Participaram da reunião os vereadores Ênio Bastos, Luciano Belmonte; Adão Roberto Rodrigues, da UAMA; Sandra Khulmann, representando o Conselho Municipal de Habitação e o Executivo; Claudiomiro Rocha, liderança de bairro e integrante do CMH; Airton Alende, presidente da UABA.



O líder de bairro Adão Roberto sugeriu que seja feito um levantamento com um gráfico, definindo o que é ocupação. O presidente da UABA, Airton Alende, focou no déficit de moradias na cidade e cobrou projeto efetivo. O presidente da Frente Parlamentar, vereador Anilton Oliveira, disse que na próxima reunião, além, de um relatório sobre o tema, também informações sobre a organização fundiária no Município.



Foi abordado amplamente sobre a situação da ocupação do campo do Vasco, sendo lida ata de audiência realizada pela Justiça. Informou o líder comunitário Claudiomiro Rocha (Caca), que já foi feito o levantamento social na ocupação e que depende muito do Município para que os moradores permaneçam lá. Sandra Khulmann, do Conselho Municipal de Habitação, esclareceu que o Município já esteve reunido com a CEF e o assunto está com a gerência regional.



Foi abordado na reunião ainda sobre a regularização fundiária no bairro Nossa Senhora da Conceição



Secretária Angela na Reunião do Esporte



À noite, foi a vez da Frente Parlamentar do Esporte realizar sua segunda reunião no plenário Gaspar Paines. Além da presença dos vereadores Anilton Oliveira, que presidiu, Enio Bastos, Jaime Duarte , Glênio Bolsson, João Leivas e Fábio Perez Bocão, compareceu a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Angela Viero; Marcelo Alves, diretor de Orçamento da SECEL; o presidente da LAF, Paulo Cunha; o presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, Felipe Ribeiro; ex-vereador Roger Severo, coordenador dos Jogos da Solidariedade. Temas como a recriação da Secretaria de Esporte e Lazer, o ginásio de esportes para a cidade, a praça da Juventude estiveram no centro do debate.

Sobre a volta da Secretaria de Esportes, a secretária Angela foi taxativa : antes de criar secretaria, vamos trabalhar mais. Que não vê solução criar a secretaria de esportes agora, completou. Em sua participação, o vereador Fábio Perez Bocão destacou o bom trabalho que a secretária vem realizando em sua pasta. O vereador Ênio Bastos disparou que “se todos pensassem a cidade sem partidos políticos, Alegrete ganharia mais, acrescentou. O vereador Glênio Bolsson pediu que a secretária Angela levasse o seu apelo ao prefeito Márcio e ao vice-prefeito Jesse para que tivessem um olhar especial para o esporte e seus segmentos, implantando uma política de esportes para a cidade.

O vereador João Leivas, em sua participação, definiu que a administração municipal está atenta para as políticas públicas para o esporte. Festejou que é a primeira vez que o Legislativo tem uma frente parlamentar específica para o esporte e pregou a união de todos os segmentos esportivos.

Devido ao adiantado da hora, dois temas ficaram para a próxima reunião, na semana que vem, dia 3 de novembro, às 18h : a utilização do ginásio de esportes do IEEOA em parceria com a SEDUC e transporte para entidades que têm de representar Alegrete fora do município.